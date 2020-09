Die junge Reporterin Ina Petermann berichtet täglich über den neuesten Fall gnadenloser Entmietung in Bochum. Mark Groller scheint sogleich hoch verdächtig, da er gegen die beiden Wildcamper vor seiner Haustür schon zahlreiche Beschwerden bei der Polizei eingereicht hatte. Auch Grollers Frau Kerstin hegt gegenüber den jungen Leuten, die mit ihrer Aktion ihrem guten Ruf schaden, keine positiven Gefühle, denn ihr kleiner Sohn wird in der Schule zunehmend gemobbt. Beide Grollers hätten also ein starkes Motiv.



Frau Dr. Holle findet heraus, dass Felix die Vergiftung durch einen Quark, der mit Tollkirsche versetzt war, zugefügt wurde und den vermeintlich Nachbarn, die die Aktion unterstützen, ihnen auf die Treppe des Campers gestellt hatten. Magda, der Heldt und Grün einen Besuch in dem einsamen, unheimlich leeren und verwahrlost wirkenden Haus abstatten, traut dem arroganten Investor einiges zu. Sie wohnt dort seit über 40 Jahren und kann sich mit ihrer kleinen Rente keine höhere Miete leisten. Sie ist gegenüber Felix und Mira loyal, trotzdem scheint sie etwas zu wissen, was sie Heldt nicht sagen kann.



Zudem treffen die Ermittler auf Handwerker Ruben Freundlich, der in dem ehemaligen Mietshaus immer wieder nötige Sanierungsarbeiten ausführt. Da Groller ihm jedoch Pfusch unterstellt, wartet Freundlich vergebens auf seine Bezahlung und ist dadurch von Insolvenz bedroht. Er verdächtigt aber ausgerechnet Felix der Manipulation. Je länger ihre Ermittlungen andauern, umso komplexer entwickelt sich der Fall für Heldt, Grün und Ellen Bannenberg.