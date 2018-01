Dann wird der Cafébesitzer Klaus Risse von Cassanos Schergen Matteo und Angelo brutal zusammengeschlagen. Doch auch er will, wie die anderen Opfer zuvor, aus Angst vor den Schutzgelderpressern keine Aussage machen. Seine Frau Ilka dagegen will nicht tatenlos zusehen, wie ihr Leben zerstört wird, doch Ellen Bannenberg ist es nicht geheuer, eine Zivilistin als Lockvogel einzusetzen. Sie entscheidet sich dafür, selbst als "Ilka Risse" aufzutreten, um der Mafia endgültig das Handwerk zu legen.



Heldt, der neben den offiziellen Ermittlungen weiterhin nach Carlo sucht, wird endlich fündig: Er erwischt ihn in flagranti dabei, als er bei einem Dealer Aufputschmittel kauft. Gegenüber Ellen und Grün hält er sich aber zunächst bedeckt. Gemeinsam mit Kumpel Achmed fühlt er Carlo auf den Zahn. Wo war der die vergangenen drei Monate? Und warum hat er nicht mit Heldt geredet? Ist Carlo wirklich nur aus Angst vor Cassano untergetaucht? Als das Team von einem weiteren Geschäftsmodell von Sofia Cassano erfährt, ahnt Heldt langsam, dass Carlo ihm nicht die ganze Wahrheit gesagt hat.