Am Abend taucht im "Carlos" Anne Lerch auf, Carlos große Liebe, die er über 20 Jahre nicht gesehen hat. Heldt freut sich für seinen väterlichen Freund, stellt dann aber fest, dass der Anschlag Anne galt. Carlo schenkt Heldts Theorie zunächst keinen Glauben, vielmehr vermutet er, dass Heldt ihm sein wiedergefundenes Glück neidet. Und so wird die Freundschaft von Carlo und Heldt auf eine harte Probe gestellt.



Doch Heldt bleibt skeptisch: Ist es wirklich Zufall, dass Anne nach all den Jahren ausgerechnet in Carlos Bar auftaucht? Dass er mit seinen Ermittlungen gemeinsam mit Hauptkommissar Grün in ein Wespennest sticht und der Fall immer größere Ausmaße annimmt, kann anfangs keiner ahnen.