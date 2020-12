Heldt setzt das Thema mehr zu, als er sich eingestehen will und tatsächlich scheinen immer mehr Zeichen in seiner Umgebung auf Esther Habecks Wahrsagung hinzudeuten. Verliert Heldt langsam den Verstand? Der Fall verlangt dem Kommissar und dem Team einiges ab. Auch Ellen erkennt ihren Liebsten nicht wieder. Wird Heldt wirklich die Frau umbringen? Oder wird er es schaffen, das Schicksal entscheidend zu verändern und Esther Habecks Tod in letzter Sekunde zu verhindern?