Heldt macht ihr klar, dass sie mit einer Anzeige Betroffenen helfen kann, indem sie sich nicht zum Opfer machen lässt. Ist Hass auf Transgender ein Motiv für den Angriff gewesen? Neben Norbert Preuss rückt Marius in den Fokus der Ermittlungen, der während der Tat in der Sporthalle trainiert und einen ähnlichen Hoodie getragen hat wie der Täter. Doch Andrea ist von der Unschuld ihres Schülers überzeugt.



Auch die Spur zu Andreas ehemaliger Lebensgefährtin Sabine Weber, die mit der Geschlechtsumwandlung ihres damaligen Partners überfordert war, läuft ins Leere. Die Spur des Sportpullovers dagegen führt Heldt und Grün in das Sportstudio von Mike Stankowsky, in dem auch Norbert Preuss trainiert. Hier scheint einiges nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Die Ermittlung scheint festzustecken, als ein Mordanschlag auf Andrea verübt wird: Sie wird auf offener Straße von einem Wagen attackiert und fast umgefahren. Die negative Reaktion der Elternschaft an der Schule führt zu einem Graffiti mit der deutlichen Botschaft: "Das Müller muss weg!". Wer will die engagierte und damit unbequeme Lehrerin und Leiterin des Selbsthilfevereins aus dem Weg schaffen. Und warum?