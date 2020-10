Der falsche Heldt

Dabei wollte Heldt nur helfen: Weil er vor seiner Freundin verheimlichen will, dass er im Bordell war, bittet Steve Grimsel den Kommissar um diskrete Hilfe. Kann ihm dieser inoffiziell sein Portemonnaie wiederbeschaffen, das ihm in dem Etablissement gestohlen wurde? Kurzentschlossen und weil ihm der Junge leid tut, übt Heldt bei der Bordellbesitzerin Friederike Willms dezent Druck aus. Zurück auf dem Präsidium will die Fränkin seine Taschen durchsuchen und findet tatsächlich in Heldts Jacke 500 Euro Bargeld. Die Aufnahme der Überwachungskamera beweist, dass er den Umschlag im Bordell erhalten hat. Heldt steckt in Erklärungsnot.