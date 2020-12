Der comicbegeisterte Kommissar ist seit Langem dort Stammkunde. Günther, genannt Günni, glaubt, ein Superheld zu sein. Er will vom Dach "abheben", um Bochum vor einer Bedrohung aus dem All zu schützen. Gemeinsam mit der jungen Samantha Kühlwein, die in der Klinik ihr Freiwilliges Soziales Jahr ableistet, und der Ärztin Dr. Ava Nasrim gelingt es Heldt, Günni mit einem Trick von der Dachkante wegzulotsen. Heldt und Ellen erfahren, dass er eine bipolare Störung hat, die auch der Grund für seinen aktuellen Zustand ist. Er ist Teilnehmer an einer Studie für ein neues Medikament unter der Leitung von Dr. Nasrim, das manisch-depressiven Patienten ein weitgehend unbeschwertes Leben ermöglichen soll.



Als Heldt plötzlich realisiert, dass Günni seinen Koffer mit wertvollen Comic-Erstausgaben, den er immer am Körper trägt, offenbar nicht mehr bei sich hat, ist er alarmiert: Hat jemand seinen Zustand ausgenutzt und den Koffer gestohlen? Die Ermittlungen des Teams konzentrieren sich zunächst auf Falk Lückow, der als Verkäufer im Comic-Shop arbeitet und bei einem stadtbekannten Drogendealer Schulden hat. Ein starkes Motiv, um sich an den wertvollen Erstausgaben seines Chefs zu vergreifen. Und was hat Günnis Ex-Freundin Irina mit dem Fall zu tun? Immerhin hat sie ihn noch in die Klinik begleitet und sich mit ihm gestritten.



Günni selbst kann zunächst nicht viel zur Klärung des Falles beitragen, denn seine Erinnerung an den Vorfall ist nur bruchstückhaft. Aber er kann Heldt vermitteln, wie tückisch die bipolare Störung ist. Ohne Medikamente könnte er kein normales Leben führen. Die Ermittler müssen tief in den Superheldenkosmos eintauchen, ja sogar selbst zu Superhelden werden, um den zunehmend komplexen Fall zu klären. Eine Aufgabe ganz nach Heldts Geschmack.