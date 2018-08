Während Staatsanwältin Ellen Bannenberg, Hauptkommissar Grün und Mario Korthals parallel einer Bande von skrupellosen Medikamentenfälschern auf der Spur sind, findet Heldt heraus, dass Raimund Gerber sich viele Feinde gemacht hat. In seinem Beruf ist er unnachgiebig und nimmt keine Rücksicht auf in Not geratene Menschen, ist daher auch unter seinen Kollegen alles andere als beliebt. Als sich durch Zufall herausstellt, dass Raimund Gerber an einer Herzerkrankung leidet, kommt neue Bewegung in den Fall.