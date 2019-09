Sollte Herbst nicht bis 22.00 Uhr wieder in die Justizvollzugsanstalt zurückgebracht werden, verlieren alle ihre Jobs. Heldts Verzweiflung wandelt sich in Tatendrang. Er hat fünfeinhalb Stunden, um Herbst wieder einzufangen, und er ist sich sicher, dass dieser niemals abhauen wird ohne sein Geld.



Gemeinsam mit Dr. Hannah Holle, Mario Korthals und Achmed machen sich Ellen und Heldt daran, die Ermittlungsakte von Herbst nach möglichen Verstecken zu durchforsten. War wirklich Chloé alias Tessa Sandmann "Simon", oder gibt es weitere Komplizen? Dr. Holle kann den Fingerabdruck einer dritten Person am Sprengsatz identifizieren. Wer könnte also eine Rechnung mit Herbst offen haben? Korthals stößt auf zwei Kandidaten: den Ex-Polizisten Gregor Wessel und die Witwe eines Rotlicht-Unternehmers, Lene Dallach.



Auf Grün muss das Team verzichten. Er weilt bei seiner Frau im Krankenhaus und hat wegen seines Fehlverhaltens Ellen seine Kündigung geschickt. Der Countdown läuft.