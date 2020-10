Immerhin hat sie ihn noch in die Klinik begleitet und sich mit ihm gestritten. Günni selbst kann zunächst nicht viel zur Klärung des Falles beitragen, denn seine Erinnerung an den Vorfall ist nur bruchstückhaft. Aber er kann Heldt vermitteln, was für eine tückische Krankheit die bipolare Störung ist. Ohne Medikamente könnte er kein normales Leben führen. Die Ermittler müssen tief in den Superheldenkosmos eintauchen, ja sogar selbst zu Superhelden werden, um den zunehmend komplexen Fall zu klären. Eine Aufgabe ganz nach Heldts Geschmack.