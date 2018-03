Die Abrechnung

Kommissar Heldt rettet sie in letzter Minute und nimmt Winschewski fest, der vor der Lagerhalle auftaucht, in der das geheime Treffen mit dem Informanten stattgefunden hatte. Zufall oder Glück für die Polizei?



Winschewski beteuert in der Vernehmung seine Unschuld und behauptet vor Hauptkommissar Grün und Ellen, selbst dorthin gelockt worden zu sein. Auf einem Toilettengang überwältigt Winschewski Heldts Kollegen Mario Korthals und taucht unter. Die Fahndung bleibt erfolglos. Eines steht für Grün und Heldt fest, und da sind sie sich ausnahmsweise mal einig: Solange sie Winschewski nicht haben, schweben Ellen und ihre Tochter Emily in Lebensgefahr.



Während sich die Kommissare einerseits auf den Schutz der Staatsanwältin konzentrieren, versucht Heldt gleichzeitig, Winschewski mit einem Trick aus der Reserve zu locken. Zu spät merken sie, dass Winschewski zwar froh wäre, wenn Ellen aus dem Weg geräumt wäre, er aber nicht der Drahtzieher der Verschwörung ist.



Denn Emily gerät in die Hände eines Täters, dessen Abrechnung mit Ellen Bannenberg grausame Züge annimmt: Entweder Kommissar Heldt erschießt die Staatsanwältin oder ihre Tochter stirbt.