Mario Korthals versucht unterdessen auf Geheiß der Staatsanwältin herauszufinden, ob jemand das Fossil als gestohlen gemeldet hat. Fehlanzeige. Also nur ein gefundener Gegenstand anstatt eines Falles? Heldt bringt das Fossil erst einmal zu einem Experten. Professor Habakuk, Fachbereich Paläontologie, ist sofort aus dem Häuschen: Für ihn und seine These, dass die Säugetiere von den Sauriern abstammen, ist das Fossil der wissenschaftliche "Missing Link".



Doch mitten in der Vorlesung, in der es vor den Augen von Heldt und den drei Studenten - Daniel, Hong und Vincent - zu einem Streit mit der Institutsleiterin, Frau Professor Sattler, gekommen ist, gibt es einen Feueralarm: Das Fossil wird gestohlen, Professor Habakuk niedergeschlagen. Nicht nur die drei Studenten geraten ins Visier der Ermittler, sondern auch Frau Professor Sattler. Während Grün sich, als Seniorstudent getarnt, um die attraktive Wissenschaftlerin kümmert, nimmt sich Lena der drei Studenten an.



Heldt versucht fieberhaft, seinen verschwundenen Dinosaurier wiederzufinden. Doch kaum hält er ihn in den Händen, stolpert er über seine eigenen Füße. Kann Heldt die Scherben des ungewöhnlichen Dino-Falls zu einem Stück zusammensetzen?