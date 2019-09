Kann es sein, dass es sich hierbei um legendäre Sagengestalten des Ruhrgebiets handelt? Hauptkommissar Detlev Grün hält das im Gegensatz zu Heldt und seinem Kollegen Mario Korthals für ausgemachten Unsinn. Er sieht keinen Zusammenhang mit dem Überfall auf Ute Bader und nimmt lieber Dirk Freeh ins Visier, den Ex-Freund des Opfers.



Heldt dagegen beschäftigt sich zunehmend fasziniert mit den lokalen Mythen, die von Irrlichtern, Weißen Frauen, Bergbaugeistern und dem legendären Räuberhauptmann Korte handeln. Nach einer Sagentour mit Erik Thalberg stößt er auf eine Gruppe, die sich "Die Sagenjäger" nennt. Die im wahrsten Sinne des Wortes illustre Truppe steckt mitten in einem seltsamen Wettstreit, bei dem es um weit mehr geht, als es zunächst scheint. Nachdem sich die Spur des verschmähten Ex-Freundes als Sackgasse erweist, lässt sich auch Grün in Ermangelung anderer Theorien von der Begeisterung Heldts für die Sagenwelten Bochums anstecken.



Etwas, das Staatsanwältin Ellen Bannenberg zunehmend irritiert, scheinen sich ihre Ermittler doch mehr und mehr in den Fallstricken der Mythologien zu verheddern und dabei den Fall aus den Augen zu verlieren. Vernehmungen mit dem Vertreter der Bergbau-Sagen, Michael Kuhn, und mit Witte Wieb alias Silke Fuchs treiben die Kommissare zu Recht an den Rand des Wahnsinns. Erst ein Überfall auf einen Bankautomaten mit einem Tromblon, einer Waffe aus dem 17. Jahrhundert, bringt das Team endlich auf eine heiße Spur.