Intensiver Kontakt bestand mit der stilvollen Michaela Weber, die in einem Hotel wohnt, wie Heldt verwundert feststellt. Bei ihr findet sich zunächst die Antwort auf die Frage, was im Safe gelagert war: eine wertvolle Münzsammlung. Michaela sollte diese nach eigener Aussage für Sobotka schätzen. Sie liefert die Sammlung, bei der allerdings eine Münze fehlt, ohne mit der Wimper zu zucken an Heldt aus. Ihr Alibi für die Tatzeit wird vom lustigen Nachbarn im Hotelzimmer gegenüber bestätigt, doch Heldt bleibt misstrauisch.



Da sein Charme ihn bei dieser gebildeten und kunstinteressierten Dame nicht weiterbringen wird, muss Grün sozusagen "undercover" ran. Grün alias Herr van Verde nimmt über das Datingportal Kontakt auf, und Michaela beißt an.



Staatsanwältin Ellen Bannenberg und Heldt coachen den leicht überforderten Grün und unterstützen ihn via Funk beim Flirten. Nach dem Treffen ist Grün überzeugt, dass Michaela es nicht gewesen sein kann. Sie ist eine trauernde Witwe. Er überzeugt Ellen Bannenberg, auch im Kreis von Sobotkas Patienten zu ermitteln. Hier gibt es zwar jede Menge Motive, aber keine Tatverdächtigen. Weil Heldt die Dinge beschleunigen will, trifft er eine Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen.