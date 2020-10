Ein angeblicher Spieler-Scout hat dem talentierten Fußballer für 10 000 Euro eine Karriere in der Bundesliga versprochen. Rafaels Familie zahlte, doch als er in Deutschland ankam, flog die dreiste Masche auf: Es gab keinen Spielerberater und keinen Verein. Beschämt, seinen Eltern von dem Betrug zu erzählen, landete er ohne Visum auf der Straße und klaute sich nur das nötigste Kleingeld zusammen - immer mit einer Entschuldigungs-Notiz und dem festen Entschluss, es den Opfern eines Tages zurückzuzahlen. Berührt und entrüstet über Rafaels Schicksal will Heldt dem Betrüger-Scout das Handwerk legen.