Dr. Hannah Holle und ihre Assistentin Linda finden am Tatort die Patrone eines Teilmantelgeschosses und Scherben eines Fahrzeugrücklichts. Aber weder Antonia Langes vermeintlicher Unfall noch die Patrone scheinen mit dem Toten im Zusammenhang zu stehen. Schließlich weist dieser keine Schussverletzung auf. Heldt, Hauptkommissar Grün und auch Ellen Bannenberg stehen vor einem Rätsel. Was ist in dieser Nacht im Wald passiert?



Königs Tochter Stephanie nimmt die Nachricht vom Tod des Vaters sichtlich mit, und sie kann sich nicht erklären, wer es auf ihn abgesehen haben könnte. Ralf Klose, ein ehemaliger Mitarbeiter des Sanitärfachbetriebs, zeichnet da ein ganz anderes Bild: das eines despotischen und cholerischen Egomanen.



Als Antonia Lange sich von einem Stalker verfolgt fühlt, legt sich Heldt auf die Lauer. Für ihn rückt Klose, der nachts in der Straße vor Antonias Wohnung parkt, in den Fokus der Ermittlungen. Will er die vermeintliche Zeugin zum Schweigen bringen, weil sie ihn in jener Nacht im Wald gesehen hat?



Ellen ist dieses Mal nicht auf Heldts Seite und verlangt von ihm hieb- und stichfeste Beweise. In seiner Wut stachelt Heldt Mario Korthals an, der sich auf für ihn unbekanntes Terrain begibt und Klose in eine fingierte Verkehrskontrolle lockt. Was er bei Klose auf dem Laptop entdeckt, lässt Mario den Atem stocken. Als der Obduktionsbericht belegt, dass König in Salzwasser ertrunken ist, überschlagen sich die Ereignisse.