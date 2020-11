Achmed kann es mit den Ermittlungsergebnissen nicht schnell genug gehen: Das gipfelt zum einen darin, dass Heldt während der Observation von Lüschens Betrieb zu Achmeds Rettung eilen muss, zum anderen kommt er auf die geniale Idee, Heldts Freundin Julia Tietz einzuspannen. Diese steht nun also gemeinsam mit Elif und Yusuf im Imbiss, verkauft Döner und versucht herauszufinden, ob das Motiv für den Anschlag vielleicht doch im Kosmos des Ladens liegt. In Julias Augen "gerne", um dem Team schneller zum Erfolg zu verhelfen, da sie einen gemeinsamen Urlaub mit Heldt geplant hat. In Heldts Augen "leider", da dieser es als Einmischung in seinen Job versteht und eigentlich auch gar nicht in den Urlaub will.