Bochum Gangsta

Kein guter Auftakt für den Start in ein neues Berufsleben. Auch, dass ausgerechnet Kommissar Heldt ermittelt, hebt Stefans Laune nicht. Straight On lebt, liegt aber im Koma. Heldt und sein Kollege Mario Korthals finden heraus, dass Crey-Z, der Mann mit der Maske, bis jetzt nur in Internetvideos in Erscheinung getreten ist. Offenbar gab es Streit zwischen den Rappern wegen eines Songs namens "MILF". Heldt stattet Kai Fürst, seines Zeichens Plattenladen- und Tonstudiobesitzer von "Fürst Records" sowie Manager von Straight On, einen Besuch in der Hustadt ab. Dort trifft er überraschend den renitenten Ruhrpott-Rentner Alfred Sieling wieder. Nach einer denkwürdigen Vernehmung des schlicht veranlagten Tontechnikers Oliver, der Offenlegung einer brisanten geheimen Affäre, Drogenschätzen unter Wasser, der Verfolgung eines Moped-Diebes per GPS-Frosch und einem legendären Rap-Undercover-Auftritt von Mario bei "Fürst Records" gelingt es Heldt und seinem Team, den Täter zu überführen.