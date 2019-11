Die angebliche "Bombe" aus Frau Afridis Kofferraum ist eine Attrappe, wie Frau Dr. Holle Staatsanwältin Ellen Bannenberg und den Ermittlern bestätigen kann. Die gebürtige Afghanin, die vor elf Jahren als Witwe mit ihrer kleinen Tochter Djamila aus der kriegsgeplagten Heimat flüchten musste, zieht sich nach ihrer Verhaftung zurück. Heldt hat das Gefühl, dass Derja unter Druck gesetzt wird von jemandem, der sie mundtot machen will. Was weiß Derja, und was sagt sie nicht?



Eine Spur führt Heldt und seine Kollegen zum Arbeitsplatz der ausgebildeten Chemikerin, der Kraft Farben GmbH. Kann es sein, dass ihr übergriffiger Chef Luca Wollenhagen alles eingefädelt hat? Auch das Faktotum der Firma, die Sekretärin Luise Krugkamp, würde alles tun, um den Ruf der Firma zu schützen.



Um hinter das Geheimnis zu kommen, setzt Heldt unkonventionelle Maßnahmen ein: Dem dubiosen Lokalreporter Thorsten Geilandt spielt er den korrupten Chef eines Taxi-Unternehmens vor. Doch aus Spaß wird Ernst, als er, um an Derjas SMS zu kommen, gegen Achmeds Rat dessen Hacker-Künste einsetzt. Der Staatsanwältin - durchaus gewohnt, dass ihr Ermittler sich nicht an die Regeln hält - geht das viel zu weit.



Ellen, der die Heimlichtuerei bei ihrer Liebesbeziehung zunehmend zu schaffen macht, empfindet diesen massiven Verstoß gegen das Gesetz als Vertrauensbruch. Zwischen den beiden kommt es zum Konflikt, beruflich wie privat.