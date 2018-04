Der erfahrene Ausbilder Manfred Sievers kann es nicht glauben. Was für einen chaotischen Draufgänger haben sie ihm denn da vermittelt? Heldt mischt die Truppe der Jungpolizisten ganz schön auf. Besonders die junge Anwärterin Layla Chalid ist von den ungewöhnlichen Ansichten des Kommissars schnell begeistert.



Als Heldt im Präsidium seine Uniform abholen muss, stattet er Frau Dr. Holle einen Besuch ab und bekommt so Wind von einem neuen Fall. Ellen Bannenberg ist "not amused", als sie Heldt im Labor der KTU antrifft.



Eine neue, gefährliche Droge überschwemmt Bochum. Gemeinsam mit Hauptkommissar Grün hat Staatsanwältin Bannenberg die Ermittlungen im Fall des Drogentoten Jablonsky übernommen. Die Befragung von Bochums größten Koksdealer "Wild Willy" Wilke bringt die beiden auf die Spur der Bowlinghalle von Achim Rentschel, die als Umschlagplatz der neuen Droge in der Szene gehandelt wird. Eine Razzia mit Mario Korthals' neuem Drogenhund bleibt ergebnislos.



Beim Feierabendbier im "Carlos" studiert Heldt die Akte, die er im Labor hat mitgehen lassen, als Layla auftaucht. Da sie ihn quasi anfleht, ihm davon zu erzählen, wird Heldt schwach. Doch im Gegensatz zur abenteuerlustigen Anwärterin, die die Bowlinghalle nachts observieren will, versucht Heldt dieses Mal tatsächlich, ein gutes Vorbild zu sein. Layla gerät zwar in Schwierigkeiten, aber sie und Heldt bekommen zumindest einen Hinweis: Die Spur führt zur Polizeischule und -leider - ins KTU-Labor von Dr. Holle.