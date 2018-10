Heldt ist zurück!

In der Auftaktfolge "Alles anders" müssen Hauptkommissar Detlev Grün (Timo Dierkes) und Staatsanwältin Ellen Bannenberg (Janine Kunze) widerwillig der Ansage von Innenminister Uwe Herbst folgen und Heldt wieder ins Team aufnehmen. Der darf zur Einstimmung erst einmal alte Polizeiakten wälzen. Als es einen Überfall gibt, bei dem der Räuber eine mexikanische Catcher-Maske trägt, steckt Heldt dann doch seine Nase in die Ermittlungen. Das Vorgehen des Täters erinnert Ellen Bannenberg an einen alten Fall. Doch der damals Verurteilte sitzt noch im Gefängnis.