Allen Widrigkeiten zum Trotz müssen sich Kommissar Heldt und seine Kollegen unter anderem mit Geldfälschern und lebenden Toten herumschlagen. Heldt landet in einer Samenbank und einer Zeitschleife. Er und Grün müssen undercover als Lehrer an einer Schule ermitteln und sich einer radikalen Nachbarschaftswache erwehren, die in Carlos Kiez ihr vermeintlich besorgtes Unwesen treibt. Dinosaurier, Motivationstrainer und vermisste Künstler kreuzen Heldts Weg ebenso wie alte Bekannte wie Ruhrpott-Rentner Alfred Sieling, Thanatopraktiker Arthur Brenner und auch Kneipenbesitzerin Doris Kloppke. Und dass zu den neuen Zeiten auch die Vergangenheit gehört, muss Kommissar Nikolas Heldt bei einer Ermittlung in der JVA Bochum lernen: Es kommt zu einem unerwarteten und gefährlichen Zusammentreffen mit seinem Vater Uwe Herbst.