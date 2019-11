Wer könnte hinter der missglückten Waffenlieferung an den Erzieher Harry Meyer, einen unbescholtenen Bürger, stecken? Und wo ist eigentlich Heldt?



Der sieht sich im Gebiet der Postlieferung an Meyer um, der das Paket mit der Waffe nur erhalten hatte, weil er krank zu Hause war. Heldt fällt Armin Raschke auf, der im Tarnanzug über offenem Feuer im Wald einen Hasen brät. Bevor Heldt Raschke mit zur Befragung auf das Revier nehmen kann, überschlagen sich die Ereignisse: Eine Radiomeldung über einen Störfall in einem AKW, Jagdflieger der Bundeswehr und eine auf Dauerstrom geschaltete Laterne, die nicht mehr brennt, führen zu einer Überreaktion Raschkes.



Heldt kommt hinter meterdicken Wänden aus Beton und einer Stahltür wieder zu sich, die nur mit einem geheimen Code geöffnet werden kann. Ellen ist krank vor Sorge, als Heldt nicht zum verabredeten Abendessen erscheint. Sein verlassener Wagen weist allerdings keine Spuren auf. Dafür stellt Frau Dr. Holle auf der Waffe, die illegal über Polen nach Deutschland gelangt ist, den Fingerabdruck eines gewissen Manfred Neuhaus sicher. Gegen diesen ermittelte bereits das LKA wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung. Neuhaus will offenbar mit Gleichgesinnten seine rechtsnationalen Ansichten mit Waffengewalt durchsetzen.



Währenddessen bemüht sich Heldt, einen offensichtlich traumatisierten Armin Raschke davon zu überzeugen, dass die zivilisierte Welt nicht untergegangen ist, und erfährt dabei Unterstützung von dessen Ex-Frau Bettina, die ebenfalls gegen ihren Willen im Bunker festgehalten wird. Raschkes rechte Hand, Marius Dahl, reagiert aggressiv auf die Anwesenheit des Polizisten im Bunker. Ist er nur eifersüchtig, oder steckt etwas anderes dahinter? Während Heldt mit Tricks versucht, die Zahlenkombination des Codes herauszufinden, spitzt sich die Lage im Bunker dramatisch zu.