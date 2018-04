Super, Heldt!

Für die Menschen, denen Nikolas Heldt bei seinen Fällen hilft, weil sie in Not geraten sind oder unter Druck, weil sie Fehler gemacht haben oder unter Verdacht stehen, für die ist Heldt ein Held. Und oft die einzige Hoffnung: Er schenkt ihnen Vertrauen, glaubt ihnen ihre Wahrheiten, stürzt sich kopfüber ins Risiko und geht für sie über Grenzen. Er will Gerechtigkeit und kämpft für sie, auch mit härteren Bandagen. Und er denkt um die Ecke und sucht nicht nach schnellen Lösungen, sondern nach schlauen. Manchmal bekommt er allerdings auch kräftig auf die Mütze und nicht selten bringen ihn seine Neugier und sein charmantes Understatement so richtig in die Bredouille. Heldt ist eben nicht nur Held, sondern auch Mensch.