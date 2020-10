Staatsanwältin Ellen Bannenberg erfährt von einer Kollegin, dass beide Geschwister aus einem dysfunktionalen Elternhaus stammen und Michael die Vormundschaft für Sabrina übernommen hatte. Auch Laura Schmitz, Benjamins Ex-Frau und die Besitzerin eines Eiscafés, hat in Heldts Augen ein starkes Motiv. Er glaubt an Michaels Unschuld, da dieser sich wegen seiner Wutausbrüche in eine Anti-Aggressions-Therapie begeben hat.