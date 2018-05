Elke Palass hat durch Sandners Gutachten das Sorgerecht für ihr Kind verloren. Gegen die psychisch labile Frau wollte der Psychologe eine Kontaktsperre erwirken, weil sie immer wieder das Gespräch suchte. Ist Elke Palass wirklich gefährlich und damit tatverdächtig oder einfach nur das Opfer einer Intrige?



Wenn es nach Sandners Kollegen Dr. Thomas Mücke ginge, dann Letzteres: Er hatte Sandner in Verdacht, seine Doktorarbeit durch einen Ghostwriter erstellt zu haben und sammelte belastendes Material gegen ihn. Auch mit der Erziehung seines eigenen Sohnes scheint der anerkannte Familientherapeut überfordert gewesen zu sein. Die kriminelle Karriere von Jonas ist beeindruckend. Heldt bekommt nur langsam Zugang zu dem Jungen, der die Schule abgebrochen hat und nun im Fahrradladen von Bruno Zahn jobbt. Vom bodenständigen Bruno fühlt sich Jonas verstanden und angenommen.



Je tiefer die Ermittler in den Familienkosmos eindringen, desto mehr Geheimnisse der Familie Sandner bringen sie ans Licht. Eine Spur führt Grün, Korthals und Heldt zur Samenbank Storch, wo die Sandners vor 15 Jahren Kunden waren. Die attraktive Geschäftsführerin Nelly van der Weck ist allerdings schwer zu knacken, so dass Heldt zu einer für ihn kniffligen List greifen muss. Ist Jonas das Kind einer Samenspende? Und was hat das mit dem Anschlag auf Sandner zu tun?