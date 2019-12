Aber kaum hat sie die Identität des Toten geklärt, taucht Behrens, eine Kollegin vom BKA auf: Der Tote war Buchhalter des Organisierten Verbrechens und sollte dem BKA Informationen über die Geldwäscheaktivitäten seines Auftraggebers liefern. Dorn wird zur Amtshilfe für die größere Ermittlung des BKA verdammt. Aber als sie den Namen von Krämers Auftraggeber hört, Hagen de Winter, wird sie mit einem alten Fall und ihrem eigenen Scheitern konfrontiert.



Dorn ermittelt eine junge Illegale, Alena, die zusammen mit ihrem kleinen Sohn Roman zur Tatzeit am Tatort war. Alena behauptet, am Tatort jemanden gesehen zu haben, nur damit Helen ihren kleinen Sohn aus dem Abschiebeheim holt. Helen ist sich sicher, mit dieser Zeugin Hagen de Winter als Mörder überführen zu können. Aber: Alena lügt und taucht mit Roman unter.



Dorn hat alles aufs Spiel gesetzt - und verloren. Da taucht der kleine Roman bei ihr auf, und Dorn entdeckt das Handy bei ihm, das er dem Toten geklaut hatte. Darauf sind die Dateien, die Hagen de Winter der Geldwäsche überführen.



Doch Behrens geht mit de Winter überraschend einen Deal ein und belässt ihn auf freiem Fuß. Dorn tobt. Aber sie gibt nicht auf und ermittelt weiter. Dabei stößt sie auf einen Ring von Kinderprostitution: Hagen de Winter hat sich seine Protektion von oben über die Jahre damit erkauft, dass er seine erlesene Klientel aus Verwaltung, Wirtschaft und Politik mit Kindern versorgt hat - Kindern, nach denen keiner sucht. Auch der kleine Roman war in dem Haus, in dem diese Kinder gefangen gehalten werden und kann Helen einen entscheidenden Tipp geben.



Helen wagt sich allein in das Haus und riskiert ihr Leben, um die Kinder zu befreien. Doch Hagen de Winter ist nicht der Mörder. Helen muss eine furchtbare Wahrheit ans Tageslicht bringen, und Redl, einen alten Kollegen ihres Vaters, mit den Schatten seiner Vergangenheit konfrontieren.