Helen Dorn

Nicht nur ist Britta Lorenz eine ehemalige Klassenkameradin, sondern sie zeichnet ein überaus düsteres Bild ihres Mannes, unter dessen Gewalttätigkeit sie seit Jahren leidet.



Die Mordermittlungen führen zu einem Callgirl, das Trautwein wenige Stunden vor seinem Tod getroffen hatte. Bei der jungen Frau handelt es sich um niemand anderen als Eva Czerny, das Kindermädchen und Vergewaltigungsopfer. Sie wirkt traumatisiert und behauptet, Trautwein habe sie zum Widerruf ihrer Aussage zwingen wollen. Tatsächlich wird Robert beim anstehenden Haftprüfungstermin überraschend auf freien Fuß gesetzt.



Noch am selben Abend taucht Britta bei Helen auf, schwer misshandelt. Robert ist erneut gewalttätig geworden, sie hat Todesangst. Aus gutem Grund: Es verdichten sich die Hinweise, dass Eva von Britta angeheuert wurde, ihren Mann zu verführen, um ihn anschließend wegen Vergewaltigung anzeigen zu können. Was, wenn der herausfindet, dass seine eigene Frau ihn in den Knast bringen wollte? Als Robert erschlagen aufgefunden wird, deutet alles darauf hin, dass Britta ihn in Notwehr getötet hat. Die allerdings beteuert ihre Unschuld.



Helen glaubt ihr und findet Hinweise, dass beide Morde – Robert und Trautwein – von denselben Tätern begangen wurden. Die Spur führt tief in die Vergangenheit dreier Freunde: Robert, Trautwein und Maybach, dem Geschäftspartner Roberts.