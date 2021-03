Wie sich schnell herausstellt, handelt es sich bei dem Opfer um eine Prostituierte, drapiert im Klavier des neu eröffneten Klubs in der Potsdamer Straße - dort, wo sich Berlin noch von seiner dunklen Seite zeigt. Ein umkämpftes Gebiet verschiedener "Interessengruppen".



Als kurz darauf ein ermordeter Junkie am Bülowbogen im Seil hängt, läuft Heiko, der Analytiker, zur Höchstform auf. Er tippt auf einen Serientäter, dem es um größtmögliche Aufmerksamkeit zu gehen scheint. Es ist also zu befürchten, dass es weitere Opfer geben wird.



Bevor Yvonne und Heiko aber die richtigen Schlüsse ziehen können, zieht Pede die Ermittler unter fadenscheinigen Gründen wieder ab. Das Team eröffnet kurzerhand im idyllisch gelegenen Haus des Ehepaars Wills ein neues Hauptquartier und ermittelt auf eigene Faust und ohne Rückendeckung weiter, als es einen weiteren Toten gibt.



Gibt es einen Player im Haifischbecken an der Potsdamer Straße, mit dem sich selbst die Polizei nicht anlegen möchte?