Die 13-Jährige will nicht in dieses Pfarrhaus ziehen. Sie will diesen neuen „Vater“ nicht und erst recht keine neuen Brüder. Sie macht es den Jungs und vor allem Andreas sehr schwer. Als sie jedoch in Not gerät, merkt auch sie, dass man sich auf die Tabariusse absolut verlassen kann. Mit ihrem Schwärmen für Jo bringt sie dann aber wieder neues Chaos in die Familie.