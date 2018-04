Der Taufschein

Andreas hat Ärger mit dem pubertierenden Johannes, dem es an Empathie für andere fehlt. Doch Johannes legt ungewöhnliche Kreativität an den Tag, um einer Schulfreundin zu helfen.



Er möchte Susanne dabei unterstützen, ihre leibliche Mutter zu finden. Dass er dabei ins Gemeindebüro einbricht, um an die Taufunterlagen zu kommen, kann Andreas nicht gutheißen, denn Johannes bringt ihn damit in Konflikte mit seiner Schweigepflicht.



Außerdem drohen ihm rechtliche Konsequenzen. Es kommt zu einem heftigen Donnerwetter zwischen Vater und Sohn. Denn für Andreas steht fest, dass Jo Susanne nur geholfen hat, weil er auf sie steht. Erst Katharina erkennt, dass Jos Antrieb ein ganz anderer war.



Zu allem Überfluss muss Andreas sich auch noch mit der Sorge seines Küsters Willi Kockelkorn und der Vorsitzenden des Kirchenvorstandes herumschlagen, die gegen einen angeblich geplanten Tiergottesdienst Sturm laufen.