Auf einen Blick: Figuren und Inhalt

(Lukas Karlsch)



Der zweitälteste Tabarius-Sohn Tom hat nach seinem Coming out, das ihn völlig aus der Bahn geworfen hatte, wieder zu sich gefunden. In seinem Sabbatjahr versucht er sein Interesse für Wirtschaft am Leben zu erhalten, indem er eine Daytrading-Plattform für seinen Handel mit Wertapieren betreibt. Sehr zum Ärger seines Vaters, dem das Vertrauen in diese Geschäfte fehlt, legt er die Gelder der Gemeindemitglieder an. Auch Julius hat sich wieder zurück gemeldet, doch damit kann Tom nur schwer umgehen.

Bildquelle: ZDF und Martin Rottenkolber