heuldoch - Therapie wie noch nie

Nach einem Gefängnisausbruch verstecken sich die selbsternannte Fahrkartenkontrolleurin Gloria (Bärbel Schwarz) und die feministische Einbrecherin Lin (Karin Hanczewski) in einem abgelegenen Landhaus in Brandenburg. Dort werden sie von vier Männern überrascht, die sich hier mehr oder weniger freiwillig zu einer Therapie einfinden. Um ihr Versteck zu behalten und der Fahndung zu entgehen, müssen Lin und Gloria improvisieren. Sie schlüpfen kurzerhand in die Rollen von Therapeutinnen.