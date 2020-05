Hidden Agenda (1)

Philips (Björn Elgerd) Vater Carl Johan Schale (Dag Malmberg) beauftragt den befreundeten Anwalt Magnus (Peter Gardiner) von der Wirtschaftskanzlei Leijon mit diskreten Ermittlungen, um wirtschaftliche Folgen für den Konzern zu vermeiden. Magnus seinerseits setzt die ihm verpflichtete ambitionierte Anwältin Emily Jansson (Josefin Asplund) auf den Fall an. Sie erhofft sich im Erfolgsfall die Ernennung zum Partner, was ihr in ihrer angespannten finanziellen Situation Luft verschaffen würde. Außerdem könnte sie so ihren Rivalen im Büro, Daniel (Joel Spira), hinter sich lassen.



Zeitgleich freut sich ein Häftling namens Teddy (Alexej Manvelov), dass er nun aus der Haft entlassen wird. Zehn Jahre saß er im Knast, zu denen er wegen der Entführung und dem Tod des damaligen Opfers verurteilt wurde. Deutlich verändert kehrt er in seine serbische Bruderschaft und zur Familie zurück. Mit dem kriminellen Milieu allerdings will er nichts mehr zu tun haben - was jedoch schwerfällt, da er natürlich gleich von seinen ehemaligen Gangmitgliedern für neue Aufgaben rekrutiert wird.



Zunächst soll er allerdings nur eine Anwältin beobachten, die nach Philip Schale sucht - in einer Gegend, in der eigentlich ein neuer Boss, Isak (Mahmut Suvakci), das Sagen hat.



Unterdessen gelingt es Emily, eine erste Spur zu entdecken, die sie zu Philip Schale führen könnte. Doch ohne es zu ahnen, begibt sie sich damit direkt in tödliche Gefahr.