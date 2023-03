Als Simon Jessel im "Mondial" eincheckt, trifft er seine Jugendliebe Sonja wieder. Die beiden sind für ihr 25-jähriges Klassentreffen in Schwerin – genau wie Bernd und Torben, die Simon in der Schule gemobbt haben. Als die zwei wieder über Simon herziehen, tischt der ihnen eine Lügengeschichte nach der anderen auf. Dass Simon kein erfolgreicher Geschäftsmann ist, haben die Poser sofort durchschaut – im Gegensatz zu Sonja.



Lara, die Florian beim Stehlen erwischt hat, stellt ihn vor die Wahl: Entweder er bringt den Whiskey zurück, oder sie meldet ihn bei Eva. Florian will seinen Job unbedingt behalten, und vor allem will er beweisen, dass er nach den Regeln spielen kann. Doch wie kommt er ohne Geld an die Tabletten für seinen Vater?