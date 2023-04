Hotel Mondial

In der Superior Suite des "Mondial" ringt eine Delegation des Wirtschaftsministeriums mit Tech-Unternehmer Lucius Kowalsky um einen Deal. Es geht um nicht weniger als den Bau einer Superbatterie in Mecklenburg-Vorpommern – Tausende Arbeitsplätze inklusive. Doch der amerikanische Multimilliardär ist dafür bekannt, dass er bei wichtigen Entscheidungen auf seinen Magen hört. Heißt: je besser das Essen, umso höher die Chance, dass alles glattgeht. Ausgerechnet in der Küche ist Land unter. Lässt sich Uli von Eva helfen, um die Verhandlung und die Ehre des Hotels zu retten?



Nicht nur die Unterredung hält das stark reduzierte Team in Trab: Florian glaubt, dass sich die Lyrikerin Milena Kolar umbringen will. Um das zu verhindern, täuscht er Reparaturarbeiten in ihrem Zimmer vor. Doch seine Rettungsaktion artet aus.