Maria, die übergangsweise im Hotel nächtigt, verschläft nach der ersten Nacht in der gemütlichen Kingsize Suite. In der Hektik sieht sie sich plötzlich halbnackt einem jungen Mann gegenüber. Peinlich berührt trifft Maria den vermeintlichen Hotelgast in der Personalversammlung wieder: Es ist Joseph Konrad, der neue Koch. Der smarte Typ zieht nicht nur Maria in seinen Bann. Doch wie wird seine Vorgängerin Uli reagieren?



Unterdessen glaubt Raik, dass er der Erzeuger von Dominique Färber ist. Bei ihrer Buchpräsentation erzählt die junge Schriftstellerin, dass ihre Mutter 23 Jahre zuvor in der Silvesternacht am Strand von Goa einen One-Night-Stand hatte. Als Raik das hört, läuten bei ihm die Alarmglocken. Um herauszufinden, was Sache ist, greift er zu unkonventionellen Mitteln.