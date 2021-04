Huss - Verbrechen am Fjord: Vergeltung

Eigentlich haben die Polizist*innen Ulf lebend am See zurückgelassen. Als er am nächsten Morgen tot aufgefunden wird, ist die Truppe überrascht. Wer hat ihn getötet? Darius bittet Kati erneut zum Ermittlerteam. Das möchte sie eigentlich nicht, aber Johan, der sich inzwischen ein bisschen in Kati verliebt hat, bestärkt sie, das Angebot anzunehmen. Bei einem gemeinsamen Essen kommt es zum Kuss zwischen Kati und Darius. Johan beobachtet die beiden.



Die romantische Beziehung zwischen Kati und Darius nimmt ein jähes Ende, als er erfährt, dass der ermordete Ulf zuvor von Katis Kolleg*innen misshandelt wurde. Das ändert alles. Es erhärtet sich der Verdacht, dass Johan womöglich der Täter ist, und die Suche nach dem Mörder von Ulf dreht eine weitere Runde.