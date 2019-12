8. Schein und Sein II Frei nach Motiven des Romans "Sterntagebücher"

Auf dem Weg zurück in die Rakete stellt sich die verblüffende Wahrheit über Mels Herkunft und die Wahrheit über ihren Aufenthaltsort auf der anderen Seite des Teleporter-Tores heraus. Tichy erkennt, dass offensichtlich vieles im Kosmos nicht so ist, wie es zuerst scheint. Mit dieser neuen Erkenntnis macht er sich auf in den letzten Kampf: die direkte Konfrontation mit dem Nichts.