Straftatbestand:

Versuchter Totschlag. Als Manni seinen Sparkassen-Filialleiter in flagranti mit seiner Frau erwischte, hat er diesem mittels eines Tackers die Testikel am Schreibtisch „befestigt“. Eine überaus blutige Angelegenheit.



Psychologisches Profil:

Manni ist bzw. war ein durch und durch vorbildlicher Mensch. Spießig, korrekt, angepasst, total normal eben. Angestellter bei der Sparkasse. Bis er seine Frau mit seinem Chef in eindeutiger Pose (am Kopierer! Von hinten!) ertappt. Da brennt die Sicherung komplett durch. Aus dem braven Bürger eruptiert der gesamte aufgestaute Zorn und sucht sich ein blutiges Ventil. Zuweilen ist dieses aggressive Potenzial in Manni noch deutlich spürbar, wenn das Thema auf seine Ex-Frau kommt. Doch Manni ist bereit, sich seinem Trauma zu stellen und endgültig mit seiner Ex abzuschließen.



Knasthistorie:

Manni sitzt schon lange in der JVA ein und hat sich auch wunderbar darin eingerichtet. Ihm gefällt die Ordnung und Struktur, die der Knast mit sich bringt. Regelverstöße sind ihm zuwider, und die Therapiestunden sind für Manni ein echter Lichtblick, denn er hegt zarte Gefühle für die Gefängnispsychologin Nora Meindl.