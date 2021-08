Vollstreckung (4/4)

Doch nicht nur Nino droht, Matteos alte Identität auffliegen zu lassen, auch die Polizei ist dem Winzer auf den Fersen. Im Kampf um das Familienidyll geraten Matteos Frau Stefania und seine Tochter Laura in größte Lebensgefahr.

Am Ende scheint es für Matteo, den Mann, der nie wieder eine Waffe in die Hand nehmen wollte, nur einen Ausweg zu geben. Kann er die Gefahr bannen?