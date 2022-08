Gespenst im Apfelbaum

Als das schiefgeht, startet er einen letzten Coup: Noch bevor seine Gläubiger ihm auf die Spur kommen, verkauft von Bantz seine Lebensgeschichte meistbietend an die Medien. Motto: Betrügen - aber mit Niveau. Seine windige Lebensgeschichte findet reges Interesse.

Jungjournalist Charly, der im Sommerloch nach Themen für sein Lokalblatt sucht, kommt auf die Idee, eine Reportage über die Freundschaft und Liebe zwischen Janusz, dem hübschen Lehrer aus Polen, und Barbara, der patenten Sekretärin des Immenhofs, zu schreiben. Was gut gemeint war, hat jedoch böse Folgen. Janusz, seit einiger Zeit Aushilfsarbeiter auf dem Immenhof, bekommt es mit Ausländerfeindlichkeit und - mit der eigenen Angst zu tun. Bevor er in Panik den Immenhof verlässt, lädt er jedoch Wilhelm in seinen polnischen Heimatort ein, der auch Wilhelms früheres ostpreußisches Zuhause war.

Hanna macht sich Gedanken um ihren umtriebigen Mann, der mehr bei den Meyer-Amdens, als zu Hause ist.

Wesentlich besser läuft es zwischen der Gräfin und PS, der mittlerweile bei der alten Dame eingezogen ist. Jedenfalls scheint nichts die zwei auseinanderzubringen, auch nicht ein anonymer Brief, der PS als Heiratsschwindler denunziert.