Kein Grund zum Feiern

Sie erhebt Anspruch auf den halben Immenhof. Die gesundheitlich angeschlagene Gräfin bricht zusammen. Wenn der alte Kaufvertrag der Gräfin angefochten werden kann, dann sind auch die Christiansens und PS die längste Zeit rechtmäßige Eigentümer gewesen.



PS durchforstet den Dachboden nach alten Geschäftspapieren und findet alles mögliche - nur nicht die Verkaufsvollmacht von Margot Kulacks Mutter. Ihr und deren Schwester hatte die Gräfin Bantz vor fast 30 Jahren den Immenhof abgekauft. Als die Gräfin von Lisbeth erfährt, dass ihr Neffe sich an den Unterlagen zu schaffen gemacht habe, will sie den aufkommenden Verdacht vor sich selbst nicht wahr haben. Aber als Stefan Christiansen und Peter Stahl sich den missratenen Neffen vorknöpfen, stellt sich heraus, dass er und Margot Kulack im wahrsten Sinne des Wortes unter einer Decke stecken - mit der gesuchten Urkunde unter der Matratze.



Wilhelm und Timmi probieren den von Peter Stahl frisch erworbenen Oldtimer aus. Ohne zu wissen, dass die Bremsen nicht funktionieren. Der verzweifelt hinter ihnen her galoppierenden Hanna kommt erst in letzter Sekunde der rettende Gedanke. Doch bevor alle aufatmen können, erreicht sie schon die nächste Hiobsbotschaft: In Begleitung von Charly Vogler, einem jungen Journalisten, taucht ein Vermessungsteam in der Nähe des Immenhofes auf: Standortuntersuchung für eine Müllverbrennungsanlage, so heißt es.