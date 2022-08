Mädchenkummer, Mädchensorgen

Derweil muss Melanie, ebenfalls Pferdenärrin, um ihr Abitur zittern. Mit Hilfe ihrer neuen Freundin Barbara schafft sie es, in Englisch gerade noch die rettende Zwei zu schreiben. Nur sich selbst weiß Barbara, die gerade ihren Job als Sekretärin verloren hat, nicht zu helfen. Die anderen finden sie leblos im Stall.



Da Gräfin von Bantz und Peter Stahl sich näher zu kommen scheinen, kann es die neugierige Lisbeth natürlich nicht lassen, über deren baldige Heirat zu spekulieren. Und prompt sät sie Unfrieden zwischen den beiden.



Währenddessen geht Stefan Christiansen, immerhin Chefredakteur a. D., in die publizistische Offensive: Die Gemeinde hat tatsächlich eine Standortuntersuchung für die neue Müllverbrennungsanlage in Auftrag gegeben. Charly Vogler, der junge Zeitungsvolontär, wittert einen Skandal, erst recht als sein Artikel auf mickrige zehn Zeilen zusammengestrichen wird. Es sieht ganz danach aus, als sollte das Thema Abfall-Fabrik totgeschwiegen werden. Der Immenhof scheint ernsthaft in seiner Idylle, wenn nicht sogar in seiner Existenz bedroht.