Melanie liebt Charly

Da geht es ihr nicht anders als Barbara, der ehemaligen Sekretärin und Freundin Melanies, die nach ihrer Arbeitslosigkeit in der Küche der Gräfin einen Platz gefunden hatte. Heimlich zunächst und dann ganz offiziell finden beide zu ihrer wahren Bestimmung. So dass der Immenhof mit Barbara eine patente Sekretärin und mit Annunciata eine hervorragende Köchin bekommt.

Wilhelm hat die Grippe niedergestreckt. Und so ist man auf dem Immenhof froh, mit Janusz, einem Lehrer aus Polen und Saisonarbeiter, eine kundige Hilfe gefunden zu haben. Auch die Wohnung der Christiansens hat sich in ein Krankenlager verwandelt. Stefan plagt ein Hexenschuss, Hannas Bein steht im Gipsverband. Beide sind der Gräfin gegenüber sehr befangen, seitdem sie von deren Wunsch wissen, sich wieder am Immenhof zu beteiligen.

Die Gräfin engagiert sich voll neuem Tatendrang in ihrem alten Pferdezüchterverband, der sie auch prompt in den Ehrenrat wählt. Die Ängste der Christiansens kann sie zerstreuen: Sie will als stille Teilhaberin den Christiansens nicht in die Verwaltung hineinreden. Nun gibt es auch länger keinen Grund, die erfolgreiche Züchtung der Immenhof-Pferde nicht unter dem guten Namen "Züchtung Gräfin von Bantz" weiterzuführen.

Melanie, für die die Liebe zu Charly mehr geworden ist als eine Teenager-Schwärmerei, erwischt ihren Sonnyboy inflagranti. Sie ist verzweifelt und zutiefst verletzt.

Der Haussegen der "Vierbande" vom Immenhof scheint endlich wieder gerade zu hängen, als Annunciata mit einer Todesnachricht kommt.