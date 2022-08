Stefan erzählt ihr daraufhin von seinem Angebot, Magazin-Chef zu werden.

Peter von Bantz hat interessierte Investoren und Manager in ein Gasthaus eingeladen, um sein noch geheimes Projekt "Industriepark Schloss Immenhof" vorzustellen. Da sein Projekt auf reges Interesse stößt, plant er mit den Investoren Ortsbesichtigungen.

Für die Bewohner des Immenhofes ist der große Tag gekommen: Herren des Olympischen Komitees haben ihren Besuch angekündigt. Ausgerechnet an diesem Tag ist Stefan schon früh nach Hamburg gefahren. In der Redaktion erfährt er durch einen Zufall von dem geplanten "Industriepark Immenhof". Fassungslos fährt er sofort zum Grundbuchamt, um Erkundigungen einzuziehen.

Peter von Bantz hat zwei Investoren eingeladen, weil er sicher war, allein auf dem Immenhof zu sein. Als er ihnen die Stallungen zeigt, führt PS im Haus am See Lisbeth die Videoüberwachungsanlage für die Ställe vor. Ungewollt werden sie Zeugen des Gesprächs zwischen Peter und den Geschäftsleuten. PS zeichnet das Gespräch als Beweismaterial auf und führt das Band der entsetzten Gräfin vor. Schweren Herzens benachrichtigt sie die Polizei, dass sie die Kaution zurückzieht. Peter wird verhaftet.

Die Herren vom Olympischen Komitee werden von Hanna in Empfang genommen. Als Stefan erscheint, wird ihr klar, dass er mit ihr auf Immenhof bleiben wird. "Carthago" präsentiert sich in Bestform. Zum Erstaunen aller wird er von Kerstin über den Parcours geführt. "Carthagos" Karriere ist besiegelt. An diesem Abend gibt es auf Immenhof Champagner für alle.