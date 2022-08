Trubel um Timmi

Traurig und trotzig nimmt er - gefolgt von seinem Gänserich Donald - mit einem Handwägelchen voller Proviant Reißaus - nach Amerika. Und noch jemand macht sich davon: Lisbeth. Der alten Haushälterin werden der Trubel auf dem Gestüt und die "Launen" ihrer Gräfin, welche sich ihre Gefühle für Peter Stahl einfach nicht eingestehen will, zu viel. Lieber zieht sie ins Altersheim.



Von diesen Ereignissen bekommt Stefan Christiansen kaum etwas mit: Er sah sich nach seiner erfolgreichen Fernsehkampagne schon als Sieger im Müllkrieg. Um so schockierter ist er, als er von Charly, dem cleveren Zeitungsvolontär, erfährt, dass der Gemeinderat nun doch den Müll direkt neben dem Immenhof verbrennen will. Doch Stefan gibt sich nicht geschlagen. Mit der Gräfin an der Spitze, mit Wilhelm, Peter Stahl und vielen anderen Nachbarn organisiert er eine Traktoren-Demo mitten durch den nahen Ort. Plötzlich ist die halbe Stadt auf den Beinen. Auch der Bürgermeister wechselt die Seite, seine Wiederwahl will er schließlich nicht gefährden.

Jonas und die anderen Kinder bestechen beim Abschlussfest mit ihren Reitkünsten. Dass nun auf dem Computer im Immenhof die Pferde galoppieren, war unvermeidlich.