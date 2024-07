Nachdem Lydia (Anastasia Karpenko) und Taras (Oleksander Yatsentyuk) in einen Hinterhalt geraten sind, wird er im Krankenhaus wegen seiner Verletzungen behandelt. Lydia ist nun mit Taras' Sohn Glib (Mykhailo Korzhenivskyi) und dessen Großvater Anatoly (Viktor Zhdanov) nach Dnipropetrowsk unterwegs. Im dortigen Krankenhaus arbeitet ein bekannter Kinderonkologe, der dem an Schilddrüsenkrebs erkrankten Glib helfen soll. Anatoly wirkt verbittert. Während eines Halts an einer Tankstelle hat er einen Wutanfall und verlangt, dass Glib den Hund zurücklässt, den ihm Taras geschenkt hat. Als sich alle beruhigt haben, kann die Fahrt aber in voller Besetzung weitergehen. Anatoly öffnet sich nun ein wenig gegenüber Lydia und erzählt aus seinem Leben. Nachdem er bei der Katastrophe von Tschernobyl 1986 schwere Verbrennungen erlitten hatte, wurde er im Krankenhaus in Dnipropetrowsk behandelt. Dort lernte Anatoly die junge Ärztin Vira (Elena Borozenets) kennen und lieben. Doch die beiden kamen nicht zusammen. Mittlerweile hat die kleine Reisegruppe Dnipropetrowsk erreicht. Als Lydia im Gespräch mit Anatoly berichtet, dass sie und ihr Mann eine Organisation gegründet hätten, um vom Krieg betroffenen Familien im Donbass zu helfen, reagiert er überraschend feindselig. Die Diskussion endet jedoch abrupt, als Anatoly auf dem Krankenhausflur eine junge Frau entdeckt, die Vira zum Verwechseln ähnlich sieht.