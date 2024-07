Im Auftrag der Soldatin Galyna (Olena Mamchur) soll Lydia (Anastasia Karpenko) deren Tochter an die Grenze nach Polen bringen, damit ihr Vater sie dort abholen kann. Die 13-jährige Solya (Anna Lagodna) ist eine aufgeweckte, Gaming-begeisterte Jugendliche. Sie denkt sich auch Kurzgeschichten aus und diktiert sie in ihr Smartphone. Lydia fragt, ob sie eine Kostprobe hören dürfe, aber Solya ist das zu persönlich. Später bittet das Mädchen um einen Zwischenstopp in Luzk, weil sie dort angeblich ein Geschenk für ihren Vater kaufen möchte. Lydia lässt sich darauf ein. Sie verabredet sich in Luzk auch zu einem Gespräch mit ihrem Noch-Ehemann Dmytro (Igor Koltovsky). Lydia will wissen, ob er für den Tod ihrer Schwester verantwortlich ist. Solya geht unterdessen los, um sich ein Getränk zu kaufen. Doch plötzlich sieht Lydia, wie sie in ein anderes Auto einsteigt. Am Kiosk hat Solya einen USB-Stick mit Audiodateien verloren, die Lydia nun anhört. Daraus geht hervor, dass Solya herausgefunden hat, dass sie ein Adoptivkind ist. Nun will sie ihre leibliche Mutter, die Staatsanwältin Zoryana (Yuliya Volium), aufsuchen. Doch das Zusammentreffen endet mit einer bitteren Enttäuschung.