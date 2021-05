Besonders ihr Vater Lennart war darüber enttäuscht, sah er doch in Linda seine legitime Nachfolgerin an der Spitze der berühmten Thorwaldsson-Werft. Als sie zufällig ihre Schwester Gunilla in Göteborg trifft, beschließt Linda, Frieden zu schließen und ihren Vater persönlich zu ihrer Hochzeit einzuladen.



Mit klopfendem Herzen fährt sie auf das große Familiengut nach Angelholm. Als sich Vater und Tochter nach der langen Zeit zum ersten Mal wieder gegenüberstehen, fällt diese Begegnung jedoch anders aus, als Linda sich das erhofft hatte. Der Vater erteilt ihr eine herbe Abfuhr.



Aber dann trifft sie Henrik wieder, den Mann, in den sie sich unsterblich verliebt hatte. Den Mann, der der eigentliche Grund für ihre Flucht war, weil er Gunilla heiratete. Linda konnte es nicht ertragen, ihn an der Seite ihrer Schwester zu sehen. Jetzt steht er wieder vor ihr, und Lindas Herz klopft wie damals. Und auch ihr Schwager empfindet mehr als bloße Wiedersehensfreude. Der eine verheiratet, die andere kurz vor einer Eheschließung - wo soll das hinführen? Linda flieht erneut und fährt zurück nach Göteborg zu Nils.



In der Zwischenzeit gibt Lennart Thorwaldsson endlich nach und befolgt den Rat seiner Freundin und Hausärztin Greta, endlich kürzerzutreten. Bei einem Abendessen im Kreis seiner Familie übergibt er Gunilla die Firmenleitung. Gunilla ist perplex: Sie kann die Thorwaldsson-Werft nicht übernehmen, weil sie Henrik verlassen wird und mit dem Mann, den sie liebt, nach London geht.



Henrik ist nicht wirklich überrascht, kriselte es in der Ehe doch schon lange. Für Lennart jedoch bricht eine Welt zusammen - der drohende Niedergang seines Lebenswerks ist zu viel für den alten Herrn. Auch Henrik fühlt sich immer stärker zu Linda hingezogen. Er trifft sich heimlich mit ihr - und Linda muss eine mutige Entscheidung treffen.